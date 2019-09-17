В Бишкеке скончался ювелир Виктор Сырнев

Фото из интернета. Виктор Сырнев

В Бишкеке скончался известный ювелир Виктор Сырнев. Об этом 24.kg сообщили его близкие.

По их данным, у него остановилось сердце сегодня в 05.00.

Виктор Сырнев родился в 1942 году в Екатеринбурге. Окончил профессионально-техническое училище в столице Урала. Работал в фирме «Русские самоцветы». В 1966 году переехал в Бишкек по приглашению Спорткомитета Киргизской ССР выступать за сборную по тяжелой атлетике. Участвовал в первенстве Советского Союза, установил 3 рекорда КССР.

С 1970 года занялся творческой деятельностью, с 1974-го — член Союза художников СССР.

Виктор Сырнев создал нагрудные президентские знаки для Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Редакция 24.kg выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Сырнева.