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Общество

В Бишкеке скончался ювелир Виктор Сырнев

из интернета
Фото из интернета. Виктор Сырнев

В Бишкеке скончался известный ювелир Виктор Сырнев. Об этом 24.kg сообщили его близкие.

По их данным, у него остановилось сердце сегодня в 05.00. 

Виктор Сырнев родился в 1942 году в Екатеринбурге. Окончил профессионально-техническое училище в столице Урала. Работал в фирме «Русские самоцветы». В 1966 году переехал в Бишкек по приглашению Спорткомитета Киргизской ССР выступать за сборную по тяжелой атлетике. Участвовал в первенстве Советского Союза, установил 3 рекорда КССР. 

С 1970 года занялся творческой деятельностью, с 1974-го  член Союза художников СССР. 

Виктор Сырнев создал нагрудные президентские знаки для Розы Отунбаевой, Алмазбека Атамбаева и Сооронбая Жээнбекова.

Редакция 24.kg выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Сырнева.
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