Ремонт улицы Московской. Как ездит общественный транспорт

На ремонт закрыли отрезок улицы Московской на участке от улицы Абдрахманова (бывшая Советская) до проспекта Манаса. В мэрии рассказали, как ездит общественный транспорт.
- троллейбусы № 4, 8 в обоих направлениях курсируют по улице Киевской, № 10 временно приостановлен;
- маршрутки № 110, 114, 118, 188, 195, 222, 210, 213, 257 в восточном направлении также будут следовать по Киевской;
- автобус № 35 будет курсировать по улице Киевской в восточном направлении.
В мэрии напомнили, что дорожные работы начались 13 сентября. Обещают завершить ремонт 30 октября. В муниципалитете просят горожан не парковать автомобили на участке Московской, где проходит реконструкция.