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Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Бишкеке (360)

В Бишкеке закроют на ремонт улицу Московскую

Отрезок улицы Московской от Абдрахманова до проспекта Манаса закроют на ремонт 14 сентября. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, на участке заменят поврежденные бордюры и уложат новое дорожное полотно. Кроме того, планируют увеличить количество парковочных «карманов» в восточном направлении.

Работы проводят в рамках грантового проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог Бишкека».

«Изначально этого участка Московской не было в планах. Однако от реализации первой фазы проекта остались средства, и по просьбе муниципалитета китайская сторона направила их на реабилитацию этого участка улицы Московской протяженностью 2 километра», — отметили в мэрии.

Дорожные работы продлятся до 30 октября. Общественный транспорт во время ремонта Московской будет ходить по улице Киевской.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит заранее продумывать маршрут для передвижения на автомобильном транспорте.
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