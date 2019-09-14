Четыре часа диалога. О чем говорили члены временного правительства с президентом

Члены временного правительства провели встречу с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Темир Сариев рассказал 24.kg, о чем они говорили.

Читайте по теме О болевых точках. Президент решил выслушать мнение временного правительства

По его словам, диалог прошел очень конструктивно. Поднимали разные вопросы. В частности, говорили о политической стабильности, крупных экономических проектах, избирательной системе и реформах.

«Мы говорили о необходимости строительства железной дороги с выходом на Персидский залив в рамках интеграционного международного проекта «Один пояс — один путь». Кроме того, говорили о эффективности управления госпредприятиями. Разумеется, подняли тему политической стабильности и реформирования. Отдельные члены временного правительства высказывались за возвращение к мажоритарной системе», — отметил Темир Сариев.

Читайте по теме Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу

Он добавил, что также речь шла о политических заключенных, в частности о Садыре Жапарове. «Тему предстоящих парламентских выборов не поднимали. Только президент, выступая с приветствием, отметил, что все должно пройти в рамках Конституции», — подчеркнул Темир Сариев.

Члены ВП и президент продолжат и дальше такие неформальные встречи по мере необходимости. Но график не обговорили.

Напомним, что в состав временного правительства входили Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, Омурбек Текебаев, Темир Сариев, Кенешбек Дуйшебаев, Азимбек Бекназаров, Эмильбек Каптагаев, Эльмира Ибраимова, Болот Шер, Дуйшенкул Чотонов, Абдыганы Эркебаев и Исмаил Исаков. Все, кроме Алмазбека Атамбаева, приняли сегодня участие во встрече с Сооронбаем Жээнбековым.

