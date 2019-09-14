21:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Четыре часа диалога. О чем говорили члены временного правительства с президентом

Члены временного правительства провели встречу с президентом Сооронбаем Жээнбековым. Темир Сариев рассказал 24.kg, о чем они говорили.

Читайте по теме
О болевых точках. Президент решил выслушать мнение временного правительства

По его словам, диалог прошел очень конструктивно. Поднимали разные вопросы. В частности, говорили о политической стабильности, крупных экономических проектах, избирательной системе и реформах.

«Мы говорили о необходимости строительства железной дороги с выходом на Персидский залив в рамках интеграционного международного проекта «Один пояс — один путь». Кроме того, говорили о эффективности управления госпредприятиями. Разумеется, подняли тему политической стабильности и реформирования. Отдельные члены временного правительства высказывались за возвращение к мажоритарной системе», — отметил Темир Сариев.

Читайте по теме
Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу

Он добавил, что также речь шла о политических заключенных, в частности о Садыре Жапарове. «Тему предстоящих парламентских выборов не поднимали. Только президент, выступая с приветствием, отметил, что все должно пройти в рамках Конституции», — подчеркнул Темир Сариев.

Члены ВП и президент продолжат и дальше такие неформальные встречи по мере необходимости. Но график не обговорили.

Напомним, что в состав временного правительства входили Алмазбек Атамбаев, Роза Отунбаева, Омурбек Текебаев, Темир Сариев, Кенешбек Дуйшебаев, Азимбек Бекназаров, Эмильбек Каптагаев, Эльмира Ибраимова, Болот Шер, Дуйшенкул Чотонов, Абдыганы Эркебаев и Исмаил Исаков. Все, кроме Алмазбека Атамбаева, приняли сегодня участие во встрече с Сооронбаем Жээнбековым.
Ссылка:
просмотров: 222
Версия для печати
Материалы по теме
Члены временного правительства посадили саженцы в новом парке Бишкека
Фото дня. Члены временного правительства без Атамбаева и Омуркулова
О болевых точках. Президент решил выслушать мнение временного правительства
Спустя три года. Члены временного правительства провели неформальную встречу
Временное правительство 2010 года. Что стало с известными политиками
В ГКНБ Кыргызстана не знают про допрос Эмиля Уметалиева
Лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев презентовал книгу «Временное правительство»
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Омурбек Текебаев снова заявил о&nbsp;фальсификации дела о&nbsp;взятке Омурбек Текебаев снова заявил о фальсификации дела о взятке
Дело Атамбаева. Генпрокуратура ответила на&nbsp;требование отставки глав ГКНБ и&nbsp;МВД Дело Атамбаева. Генпрокуратура ответила на требование отставки глав ГКНБ и МВД
Омурбек Текебаев: На&nbsp;встречу с&nbsp;президентом меня лично не&nbsp;приглашали Омурбек Текебаев: На встречу с президентом меня лично не приглашали
Бизнес
Рожденные со&nbsp;смартфоном в&nbsp;руках. Родители о&nbsp;воспитании детей поколения&nbsp;Z Рожденные со смартфоном в руках. Родители о воспитании детей поколения Z
MegaHome: мобильная связь, интернет и&nbsp;цифровое&nbsp;ТВ в&nbsp;одном тарифе от&nbsp;MegaCom MegaHome: мобильная связь, интернет и цифровое ТВ в одном тарифе от MegaCom
Как счастливчик сорвал куш в&nbsp;более чем полмиллиона сомов в&nbsp;акции FLASH БАНК Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК
Мобильный оператор&nbsp;О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G&nbsp;LTE-сети страны Мобильный оператор О! планомерно увеличивает охват крупнейшей 4G LTE-сети страны