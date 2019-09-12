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Общество

Павильон Кыргызстана на ВДНХ — один из самых красивых

Павильон Кыргызстана на ВДНХ один из самых красивых. Об этом на экономической конференции по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества в рамках Дней Москвы сообщила начальник управления по работе со странами СНГ и внешним связям ВДНХ Ирина Яременко.

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Она напомнила, что недавно выставка отметила 80-летие. На территории есть и павильон «Кыргызстан», в котором идет ремонт. «Фасадные работы практически завершены, изыскиваются средства для завершения интерьерных» — сказала она.

Ирина Яременко добавила, что иметь павильон в таком месте — это тоже инвестиционная возможность.

«Почетно иметь свой объект в таком месте, можно найти много сфер для его использования», — отметила она.

По ее словам, фасад павильона один из самых красивых на ВДНХ.

«В 2018 году проект фасада занял второе место в конкурсе департамента культурного наследия Москвы, ответственного за сохранение объектов на выставке», — сказала она.

Отметим, ремонт в павильоне «Кыргызстан» не могут завершить уже второй год. Реставрационные работы начались в 2017 году и продолжаются до сих пор.
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