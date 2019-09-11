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Общество
Сюжет: Дело Кубанычбека Кулматова (153)

Суд над экс-мэрами. Ничего не знающие свидетели и поиски потерпевших

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

Допрашивают свидетелей и представителей потерпевших по эпизоду со строительством школы в жилом массиве «Калыс-Ордо».

Участия не принимали

Первым пригласили Шайбека Атамбекова. В 2014 году он работал директором департамента по инвестициям и капремонта объектов образования.

На большинство вопросов прокуроров, адвокатов и обвиняемых отвечал: не знаю. Департамент не занимался проектом.

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Другой свидетель — бывший руководитель отдела инфраструктуры и государственных закупок Минобразования Бакыт Кадыркулов пояснил, что министерство подает заявки на включение объектов в титульный список. Но и другие органы могут это делать. Окончательно документ формирует Госстрой, согласовывает с правительством, утверждает Минфин.

Не видел Бакыт Кадыркулов и официальных распоряжений по строительству школ в Узгенском и Московском районах и по школе в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Снова сдали нервы

Представители потерпевших — Министерства образования и мэрии Бишкека — плавали в показаниях.

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Защиту интересовало, как именно нанесли ущерб, а главное — кому. «Вам, как физическому лицу, какой ущерб нанесен», — ошарашил вопросом ведущего специалиста управления правового обеспечения и кадровой работы Минобразования Дуйшена Акимжанова адвокат Виталий Остриков.

По его словам, именно Акимжанова следствие определило пострадавшим, а не ведомство.

Оказалось, что на должности он с 2017 года и не знает точного содержания протокола совещания в правительстве.

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Обвиняемый Кубанычбек Кулматов возмутился: «Что он может сказать, он с 2017 года работает, что он знает?»

В зале поднялся шум. Суд потребовал удалить сторонницу экс-мэра. После того как пристав ее вывел, обвиняемый стал трясти решетку, требовать выпустить его и вернуть сторонницу. Последнюю просьбу удовлетворили, продолжили допрос.

Экс-мэр не унимался. Он требовал объяснить, если министерство школу не строило, не принимало на свой баланс, то о каком ущербе может идти речь. В итоге попросил судью исключить министерство из числа потерпевших.

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Юрист мэрии Анара Турумбекова также не смогла ответить, какой именно ущерб нанесен муниципалитету. Она ссылалась на заключение экспертов: на строительство из городского бюджета выделили дополнительно более 100 миллионов сомов.

Более того, выяснилось, что 19 томов дела свидетель прочитала в рекордно короткие сроки — за ночь.

Бывший мэр Албек Ибраимов уточнил, относятся ли к ведению мэрии дети, проживающие в Бишкеке. «За школу из контейнеров в Нарыне постов лишились министр образования и губернатор области», — напомнил он.

А наши дети из жилмассива «Калыс-Ордо» учились в старой конюшне Министерства обороны в четыре смены. Муниципалитет еще за аренду платил.

Албек Ибраимов
Адвокат Виталий Остриков поинтересовался балансовой стоимостью учебного заведения. Но и этой информацией Анара Турумбекова не владеет.

«Вы говорите, что объект принят в эксплуатацию и на баланс мэрии. Где тогда ущерб, покажите? Школа стоит, деньги подрядчикам заплачены», — сказал Сергей Слесарев.

Анара Турумбекова попыталась парировать, что следствие выявило завышенную стоимость, что подтверждено документами, но не смогла уточнить, какими именно. Как и ответить на вопрос, обращался ли муниципалитет, раз ему нанесли ущерб, в следственные органы.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.
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