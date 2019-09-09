Меценат из Нарынской области готов отдать сельский клуб под школу

В селе Кенеш Нарынской области дети будут учиться в сельском клубе, пока не построят новую школу. Об этом 24.kg сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Она отметила, что клуб находится рядом с зданием старой школы, которую признали аварийной.

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«Меценат построил здание в селе и хотел передать айыл окмоту под клуб. Оно практически завершено: возведены стены, частично произведены внутренние работы. Единственное, там не было предусмотрено отопление. Когда встал вопрос о переводе, меценат дал добро на использование здания под школу», — сообщила Алтынай Омурбекова.

Имя мецената не разглашается.

По словам вице-премьера, айыл окмоту обратилось в правительство с просьбой о выделении около 1 миллиона сомов для утепления крыши и проведения отопления. Их выделили. Требуется две-три недели для завершения работ.

Алтынай Омурбекова отметила, что после окончания работ часть детей, которые учатся в неаварийном корпусе школы, останутся там, в клуб переведут четыре класса.

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Вице-премьер-министр добавила, что в скором времени начнутся работы по строительству нового здания учебного заведения, проектно-сметная документация уже готова. Завершить ее планируют к началу нового учебного года.

Напомним, что учеников школы имени К.Абирова в этом году разместили в контейнерах. Учебное заведение торжественно открыли чиновники. После поднявшегося скандала уволилась министр образования Гульмира Кудайбердиева. Полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов подал в отставку, но затем был назначен на должность замглавы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.