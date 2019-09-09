Помещение для школы в селе Кенеш будет готово до наступления холодов

Детей в селе Кенеш Нарынского района до наступления холодов переведут в другое помещение, где они продолжат обучение. Об этом заявила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, на перепрофилирование помещения под образовательное учреждение выделены необходимые деньги. Сейчас идет ремонт.

В селе Кенеш скоро начнется строительство нового учебного заведения, проектно-сметная документация которого уже готова.

В отделе отметили, что школа в селе Кенеш имеет два корпуса, один из них признан аварийным, а во втором дети продолжают учиться.

Вице-премьер-министр в рамках рабочей поездки ознакомилась с состоянием нескольких аварийных школ в Кочкорском, Ак-Талинском и Нарынском районах. Алтынай Омурбекова приняла участие в открытии новых учебных заведений в селах Кара-Мойнок и Дон-Алыш Кочкорского района.

Всего по Нарынской области строят 18 объектов: в Ат-Башинском районе — два детских сада, в Ак-Талинском — две новые школы и одну пристройку, в Джумгальском — три школы и одну пристройку, в Кочкорском — четыре учебных заведения, два дополнительных корпуса и два спортивных зала, в Нарынском — спортивный зал.

Напомним, что учеников школы имени К.Абирова в этом году разместили в контейнерах. Учебное заведение торжественно открыли чиновники. После поднявшегося скандала полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов подал в отставку, но затем был назначен на должность главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР.