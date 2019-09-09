Невестка премьер-министра требует с депутата Строковой миллион сомов

Невестка премьер-министра и глава ОФ «Эргене» Таалайгуль Сабырбекова обратилась в суд и потребовала привлечь депутата парламента Евгению Строкову к гражданской ответственности за клевету и распространение ложной информации. Об этом 24.kg сообщила депутат.

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По ее словам, Таалайгуль Сабырбекова требует миллион сомов и официальных извинений.

«Я прошу госпожу Евгению Строкову дать опровержение по каждому пункту ее обвинения», — заявила в обращении глава ОФ «Эргене».

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Евгения Строкова заявила, что за митингами в поддержку врачей, проходившими по делу Азиза Батукаева, якобы стоит невестка премьер-министра — глава фонда «Эргене» Таалайгуль Сабырбекова.