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Общество

В ГРС опять закончились бланки водительских удостоверений. Выдают временные

В Кыргызстане закончились бланки водительских удостоверений. Об этом 24.kg сообщили в Государственной регистрационной службе.

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Отмечается, что до 1 октября приостановлены выдача и замена водительских прав международного образца. Водители могут получить только временное удостоверение, по которому нельзя выехать за пределы Кыргызстана.

В ГРС сначала закончились бланки международных водительских удостоверений. Внутренние выдавали в обычном режиме, пока бланки тоже не закончились.

Напомним, ГРС намерена перейти на права нового поколения. 9 августа состоялся тендер на поставку бланков. Комиссия еще не определила победителя.
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