Минздрав не будет давать оценку врачу, продавшей ребенка восьмиклассницы

Минздрав не будет проводить служебное расследование и давать оценку действиям врача, продавшей ребенка восьмиклассницы. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.
Поскольку правоохранители уже проводят расследование, свое вести в Минздраве считают нецелесообразным. Врач продолжает работать.
Ранее сообщалось, что в селе Жаны-Жер Сокулукского района отец изнасиловал родную дочь, ученицу восьмого класса. Несовершеннолетняя родила от него сына. Девочка обратилась к гинекологу Э.Д. с просьбой сделать аборт. Врач дождалась, когда школьница родила, и отдала ребенка своим родственникам. По данным ГУВД, ребенка якобы продали приемным родителям.