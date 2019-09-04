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Общество

Верховный суд пересмотрит уголовное дело Аиды Саляновой

Верховный суд пересмотрит уголовное дело в отношении экс-генпрокурора Аиды Саляновой о продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву по новым обстоятельствам.

Как сообщила 24.kg юрист Рабига Садыкова, согласно новой редакции УК и УПК, инкриминируемое Аиде Саляновой деяние по статье «Злоупотребление служебным положением», декриминализировано. То есть оно относится к проступкам, а не преступлениям и должно караться штрафом, но не тюремным сроком.

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«Если суд примет доводы защиты, то обвинение с Саляновой будет снято и дело прекращено ввиду отсутствия состава преступления», — пояснила Рабига Садыкова.

Заседание ВС КР назначено на завтра, 5 сентября. 

По вердикту судов Аида Салянова признана виновной в злоупотреблении служебным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на пять лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет. 

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения Азиза Батукаева.
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