Российский учебник по математике не подходит для кыргызских классов

Российский учебник по математике не подходит для классов с кыргызским языком обучения. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Книжной палаты КР Койчуман Момункулов.

По его словам, Академия образования дважды писала возражения по учебнику «Математика» М.И.Моро для 1-го и 2-го классов.

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«Математика»

«Книга не адаптирована и недостаточно хорошо переведена на кыргызский язык. Она не подходит для кыргызскоязычных школ. Нам больше подходитИ.Б.Бекбоева. По его учебнику сейчас занимаются в Казахстане», — говорит Койчуман Момункулов.

Министерство образования в этом году решило адаптировать российские учебники. Тендер на закупку 289 тысяч учебников для 1-2-х классов с русским, кыргызским, узбекским и таджикским языками обучения и методических пособий объявили 5 августа. Потратить на них планируют почти 91 миллион сомов. Тендер выиграло ОсОО «Аркус».

В Минобразования сообщили, что договорились с российским издательством «Просвещение» на адаптацию учебника «Математика» до издания нового пособия местных авторов. Проведение тендера на поставку ведомство назвало «легитимным».