В мэрии назначены руководители управления транспорта и департамента парковок

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. Об этом стало известно во время планового совещания в муниципалитете.

Начальником управления городского транспорта назначен Болотбек Тезекбаев. У него высшее образование, он окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», а также Кызыл-Кийский горный техникум по специальности «промышленная разработка угольных месторождений» и Академию управления по специальности «госуправление и менеджмент».

В разные годы возглавлял в Сулюкте автотранспортное предприятие, шахтуправление «Сулюктинское» и «Сулюктакомур», работал заместителем главы госадминистрации.

В 1999-2001 годах был исполнительным директором Ошской ассоциации перевозчиков «Ошсоюзтранс», позднее работал завотделом в южном региональном управлении государственной транспортной инспекции, возглавлял Ошское территориальное управление Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля (ГААВТ) при Минтранспорта, а также работал заместителем начальника Чуйского управления ГААВТ.

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Директором МП «Бишкекские парковки и стоянки» назначен Ислам Момоконов. Ранее он возглавлял отдел аренды управления муниципального имущества.

У него также высшее образование. Он окончил Кыргызский государственный технический университет (горный инженер «Маркшейдер») и КНУ имени Баласагына (Бухгалтерский учет и аудит).

Трудовую деятельность начал горным инженером в «Кыргызалтыне», работал в ГП «Инфоком». С ноября 2015 года — в управлении муниципальной собственности (впоследствии — муниципального имущества).

Напомним, МП «Бишкекские парковки и стоянки» создали в конце ноября 2018-го. Мэрия разработала и внесла на рассмотрение сессии БГК положение о порядке и условиях организации платных парковок и стоянок. Однако впоследстии отозвала его.