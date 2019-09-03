21:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В мэрии назначены руководители управления транспорта и департамента парковок

В мэрии Бишкека произошли кадровые перестановки. Об этом стало известно во время планового совещания в муниципалитете.

Начальником управления городского транспорта назначен Болотбек Тезекбаев. У него высшее образование, он окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», а также Кызыл-Кийский горный техникум по специальности «промышленная разработка угольных месторождений» и Академию управления по специальности «госуправление и менеджмент».

В разные годы возглавлял в Сулюкте автотранспортное предприятие, шахтуправление «Сулюктинское» и «Сулюктакомур», работал заместителем главы госадминистрации.

В 1999-2001 годах был исполнительным директором Ошской ассоциации перевозчиков «Ошсоюзтранс», позднее работал завотделом в южном региональном управлении государственной транспортной инспекции, возглавлял Ошское территориальное управление Госагентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля (ГААВТ) при Минтранспорта, а также работал заместителем начальника Чуйского управления ГААВТ.

Читайте по теме
Платный паркинг, или Как власти Бишкека порядок на дорогах навести хотят
Директором МП «Бишкекские парковки и стоянки» назначен Ислам Момоконов. Ранее он возглавлял отдел аренды управления муниципального имущества.

У него также высшее образование. Он окончил Кыргызский государственный технический университет (горный инженер «Маркшейдер») и КНУ имени Баласагына (Бухгалтерский учет и аудит).

Трудовую деятельность начал горным инженером в «Кыргызалтыне», работал в ГП «Инфоком». С ноября 2015 года — в управлении муниципальной собственности (впоследствии — муниципального имущества).

Напомним, МП «Бишкекские парковки и стоянки» создали в конце ноября 2018-го. Мэрия разработала и внесла на рассмотрение сессии БГК положение о порядке и условиях организации платных парковок и стоянок. Однако впоследстии отозвала его.
Ссылка:
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
За продажу «тюлеевских» квартир сотрудник мэрии взял предоплату $305 тысяч
Мэрия разоблачила сотрудника, продавшего муниципальные квартиры
52 потерявшихся ребенка и 16 тонн мусора. Как прошел День независимости
Кыргызстан: кадровые перестановки за 26-30 августа
Мэрия Бишкека взыскала с должника более полутора миллионов сомов
Кыргызстан: кадровые перестановки за 19-23 августа
Ренат Тулебердиев возглавил Национальную управляющую компанию
Глава ФУГИ освобожден от занимаемой должности
Справедливость восторжествовала. Мэрия Бишкека передала жилье выпускнику детдома
Кыргызстан: кадровые перестановки за 12-16 августа
Популярные новости
Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по&nbsp;его делу с&nbsp;семьей Атамбаева Омурбек Текебаев рассказал, кто вел переговоры по его делу с семьей Атамбаева
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Бизнес
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; выступило официальным спонсором чемпионата мира по&nbsp;бильярдному спорту ОАО «МАМ» выступило официальным спонсором чемпионата мира по бильярдному спорту
Пора в&nbsp;школу. Где мой ребенок? Что делает в&nbsp;интернете? С&nbsp;кем общается? Пора в школу. Где мой ребенок? Что делает в интернете? С кем общается?