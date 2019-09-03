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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (178)

Партия СДПК обратилась в Военную прокуратуру. Требуют пустить на работу

Партия СДПК официально обратилась с письмом в Военную прокуратуру. Об этом на своей странице в Facebook написала заместитель лидера политобъединения Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, членов партии по постановлению следователя ВП КР не пустили накануне на работу в здание «Медиа Форума». Кундуз Жолдубаева напомнила, что партийцы являются такими же арендаторами (заключен договор аренды), как и другие съемщики помещений ОАО «Медиа Форум».

«Фактически приостановлена деятельность СДПК. Действия следователя Военной прокуратуры грубо нарушают конституционные права политической партии и законы. В соответствии с Конституцией политорганизации содействуют выражению политического волеизъявления граждан, принимают участие в выборах депутатов Жогорку Кенеша, президента и органов местного самоуправления», — считает она.

Кундуз Жолдубаева добавила, что государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов партий. «Вмешательство государственных органов и должностных лиц в деятельность политических партий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом. Прошу обеспечить конституционные права, условия для выполнения уставных задач и допуск СДПК к арендуемым помещениям в административном здании ОАО «Медиа Форум», — заключила она.

Напомним, что после событий 7-8 августа на имущество бывшего президента наложили арест, в том числе на здание ОАО «Форум».

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
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