Членов СДПК не пускают в здание «Медиа Форума», где они снимают помещение. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя политорганизации Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, таково распоряжение следователя Военной прокуратуры. «Он принял генерального директора ОАО «Медиа Форум», который тоже не может попасть в свой кабинет. В Военной прокуратуре ссылаются на следствие. Это прямое воспрепятствование деятельности политической партии, что является нарушением закона. СДПК — крупнейшая партия с четкой идеологией и историей. Она и выдвигала кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова. И сегодня власти любыми способами пытаются уничтожить политобъединение», — пишет Кундуз Жолдубаева.

Отметим, здание «Форума», как и все активы и имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева, находится под арестом.

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Напомним, после событий 7-8 августа на имущество бывшего президента наложили арест, в том числе здание ОАО «Форум».

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.