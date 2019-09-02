13:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (175)

Членов СДПК не пускают в здание «Медиа Форума»

Членов СДПК не пускают в здание «Медиа Форума», где они снимают помещение. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель председателя политорганизации Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, таково распоряжение следователя Военной прокуратуры. «Он принял генерального директора ОАО «Медиа Форум», который тоже не может попасть в свой кабинет. В Военной прокуратуре ссылаются на следствие. Это прямое воспрепятствование деятельности политической партии, что является нарушением закона. СДПК — крупнейшая партия с четкой идеологией и историей. Она и выдвигала кандидатом в президенты Сооронбая Жээнбекова. И сегодня власти любыми способами пытаются уничтожить политобъединение», — пишет Кундуз Жолдубаева.

Отметим, здание «Форума», как и все активы и имущество бывшего президента Алмазбека Атамбаева, находится под арестом.

Читайте по теме
Дело Атамбаева. Сняли арест с некоторых объектов недвижимости

Напомним, после событий 7-8 августа на имущество бывшего президента наложили арест, в том числе здание ОАО «Форум».

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.
Ссылка:
просмотров: 494
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокат: Следствие по делу об освобождении Азиза Батукаева завершается
Дело Атамбаева. У обвиняемых сторонников бывшего президента нет жалоб и просьб
Дело Атамбаева. Обыск и изъятие сотового у Кундуз Жолдубаевой признали законными
У адвоката Омурбека Текебаева отобрали бизнес. Он винит бывшее руководство ГКНБ
Дело Атамбаева. Арестовано имущество 7-го канала
Погибшего при захвате Атамбаева спецназовца наградили медалью «Эрдик» посмертно
Омбудсмен посетит Алмазбека Атамбаева и его сторонников
Юристы призывают создать госкомиссию по расследованию событий в Кой-Таше
Дело Атамбаева. Сняли арест с некоторых объектов недвижимости
Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента встретилась с мужем
Популярные новости
Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не&nbsp;должен стать политическим узником Омурбек Текебаев считает, что Атамбаев не должен стать политическим узником
Пропавшего на&nbsp;Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на&nbsp;берегу Пропавшего на Иссык-Куле Эркина Асрандиева нашли на берегу
Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в&nbsp;розыск Дело Курсана Асанова. Сына экс-замглавы МВД объявили в розыск
В&nbsp;Бишкеке открыли новый парк В Бишкеке открыли новый парк
Бизнес
Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с&nbsp;нарушениями слуха Медицинские технологии дарят надежду миллионам людей с нарушениями слуха
MegaStore: совершайте выгодные покупки! MegaStore: совершайте выгодные покупки!
В&nbsp;Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019 В Beeline Кыргызстан прошел Digithon 2019
ОАО &laquo;МАМ&raquo; поздравило детей-сирот Аламединского района с&nbsp;Днем знаний ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламединского района с Днем знаний