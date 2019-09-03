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Общество

Дом по муниципальной ипотечной программе начали строить в городе Ош

Фото мэрии Оша

В Оше на улице Курманджан Датки начали строить девятиэтажный дом, квартиры в котором будут выдавать по муниципальной ипотечной программе. Об этом сообщила служба по связям с общественностью мэрии южной столицы.

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В доме 40 квартир (1-, 2- и 3-комнатные ). По плану объект сдадут в эксплуатацию в начале 2021 года.

Строит объект консорциум строительных компаний ОсОО «Памир Строй» и ОсОО «МК Партнер».

Тендерная стоимость строительства объекта составляет 166 миллионов 850 тысяч сомов.

Квартиры в доме смогут получить государственные и муниципальные служащие, состоящие на городском учете, не имеющие собственного жилья и остро нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

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