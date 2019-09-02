Адвокат Текебаева объяснила, в каких случаях он может выезжать из города

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев приехал в свое родовое село Акман Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области.

Его встретили пожилая мать, родственники, земляки и соратники. Адвокат Таалайкуль Токтакунова разъяснила, почему подследственный, находящийся под домашним арестом, выехал из Бишкека.

«У него мама преклонного возраста, поэтому мы написали ходатайство суду, чтобы дали разрешение на поездку. За подписью председательствующей судьи мы получили разрешение, в котором указано, с какое по какое число он имеет право ездить в Ошскую и Джалал-Абадскую области», — отметила она.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР. 29 августа их отпустили под домашний арест.