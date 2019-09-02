Омурбек Текебаев считает, что Мелиса Мырзакматова должны оправдать

Пересмотр дела бывшего мэра Оша должен инициировать сам генеральный прокурор Откурбек Джамшитов. Об этом сегодня на встрече с жителями родного села Акман Джалал-Абадской области заявил лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Он назвал Мелиса Мырзакматова политическим узником, а уголовное дело против него — выдуманным.

По этому уголовному делу обвиняли 20 человек. 19 из них уже оправдали, только Мелис Мырзакматов пока остается обвиняемым. Омурбек Текебаев

«Оправдали и отца нынешнего генерального прокурора Асылбека Джамшитова, который руководил управлением капитального строительства. Теперь генпрокурор должен извиниться и пересмотреть дело Мырзакматова», — сказал он.

По словам лидера партии «Ата Мекен», недавно он разговаривал по телефону с Мелисом Мырзакматовым, который с 2013-го находится в бегах.

«Он позвонил, поздравил. Находится за пределами страны, хоть и на свободе, но это тяжелее, чем в тюрьме», — отметил Омурбек Текебаев.

Напомним, что Мелис Мырзакматов возглавлял мэрию южной столицы с 2009 по 2013 год. Против него возбудили уголовное дело по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. После начала следствия он сбежал из республики, его объявили в розыск 28 ноября 2014-го.