Верховный суд отправил дело Текебаева и Чотонова на пересмотр

В Верховном суде завершилось рассмотрение заявления адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Юристы просили направить уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова в Первомайский районный суд на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам. Суд заявление удовлетворил.

16 июля Верховный суд отложил до 21 августа пересмотр дела Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. В суде заявили, что не успели изучить уголовное дело, поскольку объем материалов очень большой и требуется время.

В «Ата Мекене» этот перенос назвали политически мотивированным, а пояснение судей — формальными отговорками. По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, все документы поданы в ВС КР еще в мае.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.