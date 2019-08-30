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Общество

Омурбек Бабанов фигурирует в восьми уголовных делах

Экс-депутат парламента Омурбек Бабанов вышел с допроса из ГКНБ.

Он заявил, что дал подписку о неразглашении и не может сказать, по какому делу был допрошен.

Бывший парламентарий рассказал, что является свидетелем по восьми уголовным делам — четыре из них расследуются в ГКНБ, еще четыре — в ГСБЭП. Однако, по каким фактам и эпизодам его привлекают, сообщать не стал.

«Надеюсь, что все это в конце концов закончится. Честно говоря, ничего приятного в этом нет. Я хочу, чтобы это быстрее завершилось», — сказал Омурбек Бабанов.

Он добавил, что следователи корректно относились к нему во время допроса.

В ГКНБ и ГСБЭП также пока не комментируют, по каким делам, кроме ранее озвученных, проходит свидетелем Омурбек Бабанов.

Он, напомним, прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ сообщал, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.
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