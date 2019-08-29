Омурбек Текебаев ответил на вопрос о своем возвращении в Жогорку Кенеш

Лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев пока не намерен возвращаться в Жогорку Кенеш. Об этом он сообщил на встрече с журналистами.

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В ближайшее время он будет занят судебным процессом по пересмотру его дела.

«Для меня сейчас важны юридическая и политическая реабилитация. А мандат — не главное. После того как завершится суд и нам удастся победить, вместе с политсоветом партии решим, бороться ли за мандат», — прокомментировал Омурбек Текебаев.

Он отметил, что и партия, и фракция «Ата Мекен» в Жогорку Кенеше не переставали работать, пока лидер сидел в тюрьме.

Ранее зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов пояснил, так как процедура возвращения мандата не предусмотрена действующим законодательством, Омурбек Текебаев, скорее всего, не вернется в шестой созыв Жогорку Кенеша.