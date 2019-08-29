Омурбек Текебаев вышел из-под стражи. Как его встречали сторонники

Первомайский районный суд под председательством Айнуры Сатаровой отпустил лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главу МЧС Дуйшенкула Чотонова под домашний арест.

Возле здания суда их аплодисментами встретили сторонники.

Омурбек Текебаев выступил с короткой речью. Он поблагодарил всех собравшихся за поддержку. И отметил, что дела всех политзаключенных должны быть пересмотрены, в том числе и Садыра Жапарова.

Он отметил, что верит в справедливость судов.

21 августа Верховный суд направил уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.