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Общество

Садыру Жапарову отказано в амнистии

Экс-депутату Жогорку Кенеша Садыру Жапарову отказано в амнистии. Решение принял сегодня Чуйский областной суд.

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По словам адвоката Шерабидина Токтосунова, решение предвзятое и неправомерное. Поскольку раньше статьи Уголовного кодекса, по которым был осужден Садыр Жапаров, считались особо тяжкими, но по новым кодексам они считаются менее тяжкими.

«А одну статью из обвинения убрали вовсе. В отношении Садыра Жапарова может быть применен закон об амнистии от 2014 года. Тогда срок заключения должен сократиться на одну треть, то есть на 3 года и 4 месяца», рассказал юрист.

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Юристы намерены добиваться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ранее, 8 июня, Садыр Жапаров и его другой адвокат  Замирбек Базарбеков подали прошение об амнистии на имя председателя Аламединского районного суда.

16 июля состоялось судебное заседание, но заявление осужденного экс-нардепа и его защитника оставлено без удовлетворения.

Напомним, суды всех инстанций приговорили экс-депутата к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Экс-депутата осудили по статье 227 (захват заложника) УК КР.
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