Экс-депутату Жогорку Кенеша Садыру Жапарову отказано в амнистии. Решение принял сегодня Чуйский областной суд.

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По словам адвоката Шерабидина Токтосунова, решение предвзятое и неправомерное. Поскольку раньше статьи Уголовного кодекса, по которым был осужден Садыр Жапаров, считались особо тяжкими, но по новым кодексам они считаются менее тяжкими.

«А одну статью из обвинения убрали вовсе. В отношении Садыра Жапарова может быть применен закон об амнистии от 2014 года. Тогда срок заключения должен сократиться на одну треть, то есть на 3 года и 4 месяца», —рассказал юрист.

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Юристы намерены добиваться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Ранее, 8 июня, Садыр Жапаров и его другой адвокат — Замирбек Базарбеков подали прошение об амнистии на имя председателя Аламединского районного суда.

16 июля состоялось судебное заседание, но заявление осужденного экс-нардепа и его защитника оставлено без удовлетворения.