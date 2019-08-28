Дело Атамбаева. Обыск и изъятие сотового у Кундуз Жолдубаевой признали законными

Первомайский районный суд рассмотрел жалобу адвоката Замира Жоошева на действия следователей МВД.
В ходе судебного заседания юрист просил признать личный обыск его подзащитной — заместителя председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой — незаконным.
«Судья Адылбек Субанкулов в постановлении признал, что следователь мог произвести принудительную выемку, однако произвел личный обыск. Логики в таком решении нет, но обжаловать его мы не будем, поскольку не верим, что горсуд вынесет законное решение», — сказал Замир Жоошев.
Отметим, что Кундуз Жолдубаева проходит свидетелем по делу о событиях 7-8 августа в селе Кой-Таш. Ранее она сообщала, что в ночь на 11 августа «в нарушение всех норм и процедур с применением грубой физической силы» следователь отобрал у нее сотовый телефон».
7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.
8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.
Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.