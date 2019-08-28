Дело Атамбаева. Обыск и изъятие сотового у Кундуз Жолдубаевой признали законными

Первомайский районный суд рассмотрел жалобу адвоката Замира Жоошева на действия следователей МВД.

В ходе судебного заседания юрист просил признать личный обыск его подзащитной — заместителя председателя партии СДПК Кундуз Жолдубаевой — незаконным.

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По словам адвоката, следователь вместо выемки произвел личный обыск, а в отношении свидетеля это не допускается законом. Тем более в ночное время, у Кундуз Жолдубаевой отобрали два телефона в 01.00.

«Судья Адылбек Субанкулов в постановлении признал, что следователь мог произвести принудительную выемку, однако произвел личный обыск. Логики в таком решении нет, но обжаловать его мы не будем, поскольку не верим, что горсуд вынесет законное решение», — сказал Замир Жоошев.

Отметим, что Кундуз Жолдубаева проходит свидетелем по делу о событиях 7-8 августа в селе Кой-Таш. Ранее она сообщала, что в ночь на 11 августа «в нарушение всех норм и процедур с применением грубой физической силы» следователь отобрал у нее сотовый телефон».

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства предприняли спецподразделения МВД. Алмазбек Атамбаев в итоге сдался. Ему избрали меру пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.