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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (143)

Конфликт на границе. Погранслужба КР рассказала подробности инцидента

Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГПС КР.

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Уточняется, что сегодня в 15.40 на участке «Головной водозабор» в селе Кок-Таш Баткенского района Кыргызстана вблизи госграницы собрались жители таджикского населенного пункта Ходжа — Аъло Исфаринского района Таджикистана. Они выразили недовольство строительством дороги Аксай — Кок-Таш, проходящей по территории КР.

«После проведения таджикской стороной разъяснительной работы жители приграничного села разошлись. Сегодня же в 15.30 в Лейлекском районе произошел конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана. Около 15-20 граждан РТ требовали от жителя Жаны-Жерской сельской управы прекратить строительство забора на территории его дома, ссылаясь на то, что дом находится на неописанном участке госграницы. Между ними и хозяином забора произошла словесная перепалка, после чего граждане РТ начали разрушать забор», — сообщили в Погранслужбе КР.

В ведомстве отметили, что для предотвращения конфликта на место инцидента прибыли пограничники и сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана. Граждане Таджикистана стали закидывать камнями военнослужащих Кыргызстана и нападать на них для того, чтобы отобрать оружие.

«Для недопущения эскалации конфликта пограничный наряд Кыргызстана произвел два выстрела в воздух, после чего граждане Таджикистана убежали на свою территорию.
В настоящее время обстановка на данном участке госграницы стабильная», — пояснили в ГПС КР.
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