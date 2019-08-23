16:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Я жить не буду. Сестра Венеры Кызалаковой порезала себе вены в прокуратуре

Сестра Венеры Кызалаковой, Айнура пыталась покончить жизнь самоубийством в здании прокуратуры Ленинского района. Об этом 24.kg сообщил адвокат сестер Бактыбек Жумашев.

По его словам, женщина пошла на этот шаг от отчаяния. Поскольку добиться справедливого и объективного расследования не получается. «Дело сугубо гражданское. Несмотря на это, прокурор попытался вручить ей обвинительный акт», — пояснил Бактыбек Жумашев.

Отметим, бывший супруг Венеры Кызалаковой Бакыт Курулуев зарегистрировал нежилое помещение на ее сестру Айнуру, где он потом открыл магазин. Но при разводе заявил, что это она, Венера, подделав подписи, записала торговую точку на свою родственницу без согласия мужа. В отношении Кызалаковой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантка утверждает, что следствие ведется однобоко и с обвинительным уклоном. 

Венера Кызалакова добавила, что изначально дело в Ленинском районном суде столицы рассматривал Кубанычбек Касымбеков. «Он отправил наши материалы на доследование в Ленинский РОВД, так как один из потерпевших отказался от своих показаний. Но на справедливое и объективное расследование мы не рассчитываем», — заметила женщина.
Ссылка:
просмотров: 572
Версия для печати
Материалы по теме
Грозится сжечь себя. В Чон-Арыке не могут выселить жильцов дома
В Узгене 79-летний мужчина хотел покончить с собой. Его спасли сотрудники МЧС
Инцидент в ИВС Токмака: милиция проводит служебное расследование
В ИВС Токмака задержанные порезали себя пластиковой ложкой
В Бишкеке спасли девушку, которая хотела спрыгнуть с четвертого этажа
В аэропорту «Манас» россиянин пытался покончить с собой. Его задержали
В Оше студентка педагогического института выпрыгнула из окна общежития
Выпрыгнувшую с шестого этажа девочку перевели из отделения реанимации
Пытавшуюся покончить с собой в Бишкеке девочку обвинили в краже
Состояние выпрыгнувшей в Бишкеке из окна девочки остается тяжелым
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны Дело Атамбаева. Курсан Асанов добровольно сдал прокуратуре мобильные телефоны
Депутата Ирину Карамушкину обвинили в&nbsp;захвате заложников Депутата Ирину Карамушкину обвинили в захвате заложников
Бизнес
Плати автоналог просто&nbsp;&mdash; с&nbsp;приложением Balance.kg от&nbsp;Beeline Плати автоналог просто — с приложением Balance.kg от Beeline
&laquo;Персональный консьерж&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: бесплатный помощник 24/7 по&nbsp;всему миру «Персональный консьерж» от «Бакай Банка»: бесплатный помощник 24/7 по всему миру
В&nbsp;Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в&nbsp;Германии В Кыргызстан прилетели четверо детей, получивших бесплатное лечение в Германии
Новый магазин O!Store в&nbsp;Токмаке дарит скидку 20&nbsp;процентов на&nbsp;все аксессуары Новый магазин O!Store в Токмаке дарит скидку 20 процентов на все аксессуары