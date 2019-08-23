Я жить не буду. Сестра Венеры Кызалаковой порезала себе вены в прокуратуре

Сестра Венеры Кызалаковой, Айнура пыталась покончить жизнь самоубийством в здании прокуратуры Ленинского района. Об этом 24.kg сообщил адвокат сестер Бактыбек Жумашев.

По его словам, женщина пошла на этот шаг от отчаяния. Поскольку добиться справедливого и объективного расследования не получается. «Дело сугубо гражданское. Несмотря на это, прокурор попытался вручить ей обвинительный акт», — пояснил Бактыбек Жумашев.

Отметим, бывший супруг Венеры Кызалаковой Бакыт Курулуев зарегистрировал нежилое помещение на ее сестру Айнуру, где он потом открыл магазин. Но при разводе заявил, что это она, Венера, подделав подписи, записала торговую точку на свою родственницу без согласия мужа. В отношении Кызалаковой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантка утверждает, что следствие ведется однобоко и с обвинительным уклоном.

Венера Кызалакова добавила, что изначально дело в Ленинском районном суде столицы рассматривал Кубанычбек Касымбеков. «Он отправил наши материалы на доследование в Ленинский РОВД, так как один из потерпевших отказался от своих показаний. Но на справедливое и объективное расследование мы не рассчитываем», — заметила женщина.