Я убью себя. Бишкекчанка требует справедливого расследования и снятия обвинений

Жительница Бишкека Венера Кызалакова требует справедливого суда и готова наложить на себя руки. Об этом она сообщила 24.kg.

По ее словам, она уже обращалась к председателю Верховного суда и генпрокурору с требованием о беспристрастном и справедливом разбирательстве по ее делу. Однако осталась неуслышанной. Теперь женщина просит президента Сооронбая Жээнбекова остановить судебный беспредел.

«Я и моя сестра выйдем тогда к «Белому дому» с одиночным пикетом. Наши акции у здания суда результата не дали. Если нас и дальше будут игнорировать, мы готовы к суициду», — сказала Венера Кызалакова.

Отметим, бывший супруг Венеры Кызалаковой Бакыт Курулуев зарегистрировал нежилое помещение на ее сестру Айнуру, где он потом открыл магазин. Но при разводе заявил, что это она, Венера, подделав подписи, записала торговую точку на свою родственницу без согласия мужа. В отношении Кызалаковой возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигурантка утверждает, что следствие ведется однобоко и с обвинительным уклоном.

Венера Кызалакова добавила, что изначально дело в Ленинском районном суде столицы рассматривал Кубанычбек Касымбеков. «Он отправил наши материалы на доследование в Ленинский РОВД, так как один из потерпевших отказался от своих показаний. Но на справедливое и объективное расследование мы не рассчитываем», — заметила женщина.