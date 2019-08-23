Генпрокуратура рассказала, в чем обвиняются Аскар Акаев и члены его семьи

Экс-президент Аскар Акаев недавно заявил отдельным российским СМИ, что может в ближайшее время приехать в Кыргызстан, и подчеркнул: «формально запретов для возвращения на родину нет». Недавно в Бишкек прилетела его дочь Бермет.

В связи с заявлениями Аскара Акаева о его возможном прилете в Кыргызстан Генпрокуратура рассказала об уголовных делах, имеющих отношение к членам семьи первого президента Аскара Акаева, его родственникам и близким лицам.

Уточняется, что правоохранительные органы республики с апреля 2005 года в отношении членов семьи Аскара Акаева, родственников и его ближайшего окружения возбудили ряд уголовных дел.

Дела есть в отношении фонда «Мээрим», возглавляемого Майрам Акаевой, Айдара Акаева, Адиля Тойгонбаева и других лиц, которые причинили многомиллионный ущерб республике.

По некоторым уголовным делам вынесены судебные приговоры.

По результатам проверок деятельности благотворительного фонда «Мээрим» возбудили более 30 уголовных дел, ущерб государству по ним составляет 64 миллиона сомов. В собственность государства вернули десятки зданий и другое имущество.

Бывший зять Аскара Акаева Адиль Тойгонбаев заочно приговорен к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества и признан виновным по статьям 166 (мошенничество), 188 (монополистические действия и ограничение конкуренции) и 213 (уклонение от уплаты налогов) УК КР.

Суд обязал взыскать с него в пользу ОАО «Международный аэропорт «Манас» около $10 миллионов.

В отношении сына экс-президента Айдара Акаева возбудили четыре уголовных дела, ущерб по ним составил около $3 миллионов. Еще по 11 уголовным делам есть прямые и косвенные доказательства его вины.

В связи с тем, что Аскар Акаев и его семья после известных событий покинули Кыргызстан, в рамках совершенных ими преступлений избраны меры пресечения в виде ареста, а также объявлены в международный розыск следующие лица: сын Айдар Акаев, зять Адиль Тойгонбаев и другие родственники.

В соответствии с законодательством Кыргызстана правосудие осуществляется там, где совершено преступление. За гражданами КР не признается принадлежность к гражданству других государств.

Правоохранительные органы страны продолжают расследование в рамках законов и защиты национальных интересов республики.

В целях установления причастности Аскара Акаева к вышеуказанным преступлениям в случае его прибытия в Кыргызстан его допросят.

В отношении бывшего президента Аскара Акаева также выдвинуты обвинения в том числе в передаче земель Китаю и Казахстану, расстреле участников акции протеста в селе Боспиек (аксыйских событиях), преследовании политических оппонентов, узурпации власти и другие.

Генпрокуратура вынесла предписание принять меры к привлечению Аскара Акаева к уголовной ответственности и объявила его в розыск. Однако власти России отказали в экстрадиции беглого кыргызского президента.