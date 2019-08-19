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Общество

В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет

В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет. Об этом в Facebook сообщил адвокат Канат Хасанов. Информацию 24.kg подтвердили источники в правоохранительных органах.

Канат Хасанов написал, что «Бермет Акаеву встретил русский парень с двумя детинами. В принципе, на нее ничего нет, возбужденные уголовные дела отсутствуют», — написал он.

Известно, что Бермет Акаева прибыла сегодня утром рейсом из Москвы.

Напомним, в отношении бывшего президента Аскара Акаева выдвинут ряд обвинений, в том числе о передаче земель Китаю и Казахстану, расстреле участников акции протеста в селе Боспиек (аксыйских событиях), преследовании политических оппонентов, узурпации власти и другие.

Генпрокуратура вынесла предписание принять меры к привлечению Аскара Акаева к уголовной ответственности и объявила его в розыск. Однако власти РФ отказали в экстрадиции беглого кыргызского президента.
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