17:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Омурбек Текебаев в ИК-47 (143)

Дело Текебаева. Суду представлен список доказательств лжи Леонида Маевского

В Верховном суде началось рассмотрение заявления адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.

Юристы просят направить уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова в Первомайский районный суд на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.

Читайте по теме
На суд по пересмотру дела Омурбека Текебаева пустили только часть журналистов

Адвокаты представили список из девяти пунктов. Каждый из них, по мнению юристов, доказывает, что свидетели обвинения — Леонид Маевский и Алексей Модин — изначально лгали следствию и суду.

Одна из защитников Текебаева, Таалайгуль Токтакунова отметила в своем выступлении, что два главных свидетеля обвинения — российские бизнесмены Алексей Модин и Леонид Маевский — солгали следствию и суду. Они заявляли, что первый раунд переговоров по приобретению контрольного пакета MegaCom за $1 миллион провели сначала в кабинете Текебаева, в мае 2010 года, в Доме правительства, где тогда размещались члены ВП.

«Но это сказка просто. При проведении следственного эксперимента зимой 2017-го Модин провел следователей в кабинет, который в 2010 году занимал Алмазбек Атамбаев. Текебаев в этом кабинете никогда не сидел. И это подтвердили все свидетели и план здания. Более того, Модин и Маевский утверждали, что 13 мая 2010 года встретились с Текебаевым и Чотоновым в «Супаре». Это тоже ложь. Текебаев в этот день был допоздна на работе, и это также подтверждают все свидетели. Он проводил Конституционное совещание и участвовал в экстренном заседании временного правительства. А Чотонов и вовсе вылетел на юг, где в те дни было неспокойно и реваншисты пытались захватить власть», — пояснила Таалайгуль Токтакунова.

Читайте по теме
Дело Омурбека Текебаева рассмотрят в Комитете ООН по защите прав человека

16 июля Верховный суд отложил до 21 августа пересмотр дела Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. В суде заявили, что не успели изучить уголовное дело, поскольку объем материалов очень большой и требуется время.

В «Ата Мекене» этот перенос назвали политически мотивированным, а пояснение судей — формальными отговорками. По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, все документы поданы в ВС КР еще в мае.

Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.
Ссылка:
просмотров: 400
Версия для печати
Материалы по теме
На суд по пересмотру дела Омурбека Текебаева пустили только часть журналистов
Айгуль Текебаева поздравила супруга с серебряной свадьбой
Врачи не могут решить, оперировать ли Омурбека Текебаева
Омурбеку Текебаеву необходима хирургическая операция. Он думает
Атамбаев подтвердил, что он заказчик преследования Текебаева. Мнение депутата
Алмамбет Шыкмаматов рассказал, почему «Ата Мекен» ушла в оппозицию
Леонида Маевского обвиняют в вымогательстве $50 миллионов у банкиров
Омурбека Текебаева отпустили на похороны тещи
Дети Текебаева провели собственное расследование и обратились к президенту
Верховный суд пересмотрит дело Текебаева по вновь открывшимся обстоятельствам
Популярные новости
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; возобновляется рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Дели&nbsp;&mdash; Бишкек В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра