Дело Текебаева. Суду представлен список доказательств лжи Леонида Маевского

В Верховном суде началось рассмотрение заявления адвокатов лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева.
Юристы просят направить уголовное дело в отношении Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова в Первомайский районный суд на пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам.
Адвокаты представили список из девяти пунктов. Каждый из них, по мнению юристов, доказывает, что свидетели обвинения — Леонид Маевский и Алексей Модин — изначально лгали следствию и суду.
Одна из защитников Текебаева, Таалайгуль Токтакунова отметила в своем выступлении, что два главных свидетеля обвинения — российские бизнесмены Алексей Модин и Леонид Маевский — солгали следствию и суду. Они заявляли, что первый раунд переговоров по приобретению контрольного пакета MegaCom за $1 миллион провели сначала в кабинете Текебаева, в мае 2010 года, в Доме правительства, где тогда размещались члены ВП.
«Но это сказка просто. При проведении следственного эксперимента зимой 2017-го Модин провел следователей в кабинет, который в 2010 году занимал Алмазбек Атамбаев. Текебаев в этом кабинете никогда не сидел. И это подтвердили все свидетели и план здания. Более того, Модин и Маевский утверждали, что 13 мая 2010 года встретились с Текебаевым и Чотоновым в «Супаре». Это тоже ложь. Текебаев в этот день был допоздна на работе, и это также подтверждают все свидетели. Он проводил Конституционное совещание и участвовал в экстренном заседании временного правительства. А Чотонов и вовсе вылетел на юг, где в те дни было неспокойно и реваншисты пытались захватить власть», — пояснила Таалайгуль Токтакунова.
16 июля Верховный суд отложил до 21 августа пересмотр дела Текебаева-Чотонова по вновь открывшимся обстоятельствам. В суде заявили, что не успели изучить уголовное дело, поскольку объем материалов очень большой и требуется время.
В «Ата Мекене» этот перенос назвали политически мотивированным, а пояснение судей — формальными отговорками. По словам адвоката Таалайгуль Токтакуновой, все документы поданы в ВС КР еще в мае.
Омурбек Текебаев и Дуйшенкул Чотонов получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.