09:40
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Ремонт подземок в Бишкеке. ГКНБ и прокуратура начали совместное расследование

Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев обратился в Госкомитет нацбезопасности с просьбой разобраться в ситуации с подъемниками в подземных переходах.

Как он сообщил 24.kg, ГКНБ совместно с Бишкекской прокуратурой начал досудебное разбирательство. Вся тендерная документация изъята.

«Меня и других сотрудников уже приглашали на беседу в органы следствия», — рассказал Улан Азыгалиев.

Читайте по теме
Ремонт подземок в Бишкеке. Новое уголовное дело для Албека Ибраимова

Он добавил, что есть существенные замечания к качеству выполненных работ. «В двух подземных переходах установлены подъемники, которые не предусмотрены в проектно-сметной документации, на сумму 3 миллиона 630 тысяч сомов. Управление капстроительства Бишкека неоднократно просило подрядчика — компанию «ГлавТехИнвест» — устранить неполадки. Поэтому мэрия просила ГКНБ дать оценку действиям управления капитального строительства и подрядной организации», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Ранее вице-мэр пообещал, что обратится в правоохранительные органы. ЛОВЗ-активисты напомнили чиновнику о его обещании.

Подъемники в подземных переходах Бишкека закупили дороже реальной цены. А депутатская комиссия выявила массу нарушений, допущенных при ремонте подземных переходов в Бишкеке.
Ссылка:
просмотров: 1412
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт подземок в Бишкеке. Вице-мэр обратился в ГКНБ
Ремонт подземок в Бишкеке. Новое уголовное дело для Албека Ибраимова
Подъемники в подземках Бишкека закупили дороже реальной цены
В подземке у Филармонии заработал подъемник. Сразу после проверки активистов
Ремонт подземных переходов. Депутатская комиссия выявила массу нарушений
Подъемники для ЛОВЗ в подземках Бишкека. Обслуживание хотят поручить арендатору
Бишкекчане просят благоустроить подземный переход в 10-м микрорайоне
Год после ремонта. Подземный переход возле ЦУМа опять протекает
Бишкекчане возмущены ужасным состоянием подземного перехода на улице Фучика
В подземном переходе в 10-м микрорайоне протекает крыша
Популярные новости
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Бизнес
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю