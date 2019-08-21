Ремонт подземок в Бишкеке. ГКНБ и прокуратура начали совместное расследование

Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев обратился в Госкомитет нацбезопасности с просьбой разобраться в ситуации с подъемниками в подземных переходах.

Как он сообщил 24.kg, ГКНБ совместно с Бишкекской прокуратурой начал досудебное разбирательство. Вся тендерная документация изъята.

«Меня и других сотрудников уже приглашали на беседу в органы следствия», — рассказал Улан Азыгалиев.

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Он добавил, что есть существенные замечания к качеству выполненных работ. «В двух подземных переходах установлены подъемники, которые не предусмотрены в проектно-сметной документации, на сумму 3 миллиона 630 тысяч сомов. Управление капстроительства Бишкека неоднократно просило подрядчика — компанию «ГлавТехИнвест» — устранить неполадки. Поэтому мэрия просила ГКНБ дать оценку действиям управления капитального строительства и подрядной организации», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Ранее вице-мэр пообещал, что обратится в правоохранительные органы. ЛОВЗ-активисты напомнили чиновнику о его обещании.

Подъемники в подземных переходах Бишкека закупили дороже реальной цены. А депутатская комиссия выявила массу нарушений, допущенных при ремонте подземных переходов в Бишкеке.