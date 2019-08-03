15:45
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Ремонт подземок в Бишкеке. Вице-мэр обратился в ГКНБ

Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев обратился в Госкомитет нацбезопасности с просьбой разобраться в ситуации с подъемниками в подземных переходах. Он объяснил 24.kg почему.

Читайте по теме
Ремонт подземок в Бишкеке. Новое уголовное дело для Албека Ибраимова

По его словам, подрядная организация и управление капитального строительства обещали, что подъемники заработают до 1 августа, но этого не произошло.

«Более того, есть существенные замечания к качеству выполненных работ. В двух подземных переходах установлены подъемники, которые не предусмотрены в проектно-сметной документации, на сумму 3 миллиона 630 тысяч сомов. Управление капстроительства Бишкека неоднократно просило подрядчика — компанию «ГлавТехИнвест» — устранить неполадки. Поэтому мэрия просит ГКНБ дать оценку действиям управления капитального строительства и подрядной организации», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Однако компания не принимает меры к устранению указанных замечаний и дефектов. Ремонт был произведен в 2017 году, концов не найдешь.

Уланбек Азыгалиев

Отметим, вице-мэр пообещал, что обратится в правоохранительные органы, если до 1 августа подъемники не заработают. ЛОВЗ-активисты напомнили чиновнику о его обещании.

Подъемники в подземных переходах Бишкека закупили дороже реальной цены. А депутатская комиссия выявила массу нарушений, допущенных при ремонте подземных переходов в Бишкеке.
Ссылка:
просмотров: 530
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт подземок в Бишкеке. Новое уголовное дело для Албека Ибраимова
Подъемники в подземках Бишкека закупили дороже реальной цены
В подземке у Филармонии заработал подъемник. Сразу после проверки активистов
Ремонт подземных переходов. Депутатская комиссия выявила массу нарушений
Подъемники для ЛОВЗ в подземках Бишкека. Обслуживание хотят поручить арендатору
Бишкекчане просят благоустроить подземный переход в 10-м микрорайоне
Год после ремонта. Подземный переход возле ЦУМа опять протекает
Бишкекчане возмущены ужасным состоянием подземного перехода на улице Фучика
В подземном переходе в 10-м микрорайоне протекает крыша
Отремонтированная за 27 миллионов подземка продолжает течь. Теперь упал потолок
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по&nbsp;Азизу Батукаеву через СМИ Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по Азизу Батукаеву через СМИ
В&nbsp;отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело В отношении экс-мэра Наримана Тюлеева возбуждено уголовное дело
Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам Биометрические паспорта. Как власти усложнили жизнь кыргызстанцам
Почему скандальный фильм про Бакиева вышел в&nbsp;эфир, объяснил глава телеканала Почему скандальный фильм про Бакиева вышел в эфир, объяснил глава телеканала
Бизнес
Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой Уличные терминалы MegaCom всегда под рукой
Beeline: 21&nbsp;год на&nbsp;связи! Beeline: 21 год на связи!
Акция &laquo;Навстречу бизнесу&raquo;: выгодные тарифы по&nbsp;SWIFT-переводам от&nbsp;&laquo;Росинбанка&raquo; Акция «Навстречу бизнесу»: выгодные тарифы по SWIFT-переводам от «Росинбанка»
Интернет-роуминг в&nbsp;Китае от&nbsp;Мобильного оператора О!: 1&nbsp;Мб всего 1&nbsp;сом! Интернет-роуминг в Китае от Мобильного оператора О!: 1 Мб всего 1 сом!