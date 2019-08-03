Ремонт подземок в Бишкеке. Вице-мэр обратился в ГКНБ

Вице-мэр Бишкека Уланбек Азыгалиев обратился в Госкомитет нацбезопасности с просьбой разобраться в ситуации с подъемниками в подземных переходах. Он объяснил 24.kg почему.

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По его словам, подрядная организация и управление капитального строительства обещали, что подъемники заработают до 1 августа, но этого не произошло.

«Более того, есть существенные замечания к качеству выполненных работ. В двух подземных переходах установлены подъемники, которые не предусмотрены в проектно-сметной документации, на сумму 3 миллиона 630 тысяч сомов. Управление капстроительства Бишкека неоднократно просило подрядчика — компанию «ГлавТехИнвест» — устранить неполадки. Поэтому мэрия просит ГКНБ дать оценку действиям управления капитального строительства и подрядной организации», — сказал Уланбек Азыгалиев.

Однако компания не принимает меры к устранению указанных замечаний и дефектов. Ремонт был произведен в 2017 году, концов не найдешь. Уланбек Азыгалиев

Отметим, вице-мэр пообещал, что обратится в правоохранительные органы, если до 1 августа подъемники не заработают. ЛОВЗ-активисты напомнили чиновнику о его обещании.

Подъемники в подземных переходах Бишкека закупили дороже реальной цены. А депутатская комиссия выявила массу нарушений, допущенных при ремонте подземных переходов в Бишкеке.