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Власть

Ремонт подземных переходов. Депутатская комиссия выявила массу нарушений

Депутатская комиссия выявила массу нарушений, допущенных при ремонте подземок. Об этом на очередной сессии Бишкекского городского кенеша сообщила ее глава, депутат от фракции «Кыргызстан» Наталья Кулматова.

Она напомнила, что в отремонтированных подземных переходах после первых сильных осадков протекла крыша и от жителей поступало много жалоб. «Поэтому мы создали рабочую комиссию, чтобы сделать заключение по ремонту переходов. Были вопросы и по строительству двух надземных переходов», — сказала она.

Наталья Кулматова сообщила, что комиссия выявила некачественный ремонт. «Сегодня есть отдельные протечки, при анализе проектно-сметной документации и актов выполненных работ обнаружили, что объем работ не соответствует заявленному», — сказала он.

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Депутат добавила, что во время проверок не работали три из четырех установленных лифтов-пандусов и лифты в надземном переходе возле рынка «Мадина».

«Жалобы поступают, что плитка не соответствует стандартам, есть факт, что беременная женщина поскользнулась и упала. Все недоработки и отступления от материалов, которые были в смете, но не попали в акты, доказывают, что много нарушений», — сказала депутат.

Наталья Кулматова добавила, что у комиссии остались вопросы по перекрытию.

«В документах указано, что необходимо поменять плиту перекрытия, есть дефектный акт. Когда комиссия задала вопрос подрядчикам, они сказали, что замены не было, и пообещали это сделать во время ремонта дороги. Но так и не заменили. Мало того, она проседает. У нас есть заключение независимого эксперта из Алматы (наши не захотели подписывать документ), который зафиксировал грубейшие нарушения, в том числе по пожарной безопасности. Кроме того, технические помещения в переходах сдали в аренду. Это создает угрозу жителям и арендаторам», — сказала она.

Депутат поинтересовалась, сданы ли объекты в эксплуатацию.

Начальник УКС Уланбек Азыгалиев отметил, что поскольку проведен капитальный ремонт, а не  строительство, они не должны приниматься в эксплуатацию.

Наталья Кулматова добавила, что комиссия пришла к выводу о необходимости проведения более глубокой проверки. «Материалы комиссии хотим передать в правоохранительные органы», — отметила она.
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