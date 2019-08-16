Госпитализирован бывший премьер-министр Сапар Исаков

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова перевели из СИЗО в больницу. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-центре ГКНБ.

С каким диагнозом Сапар Исаков госпитализирован, неизвестно.

Ранее в соцсетях опубликовали сообщение, что «одна из сотрудниц Национального госпиталя Н. сообщила, что в палату отделения неврологии привезли Сапара Исакова». «Около палаты три человека охраны, никого не пускают. Телефоны забирают у входа в отделение. Информация проверяется», — написал пользователь.

По словам Гульнуры Торалиевой, на днях бывший глава кабмина жаловался супруге на проблемы с давлением, она привозила ему лекарства в СИЗО. По предварительным данным, он лежит в Нацгоспитале.

Напомним, Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, а также реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле. Он находится под стражей в СИЗО ГКНБ.