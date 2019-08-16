18:49
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Госпитализирован бывший премьер-министр Сапар Исаков

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова перевели из СИЗО в больницу. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-центре ГКНБ.

С каким диагнозом Сапар Исаков госпитализирован, неизвестно.

Ранее в соцсетях опубликовали сообщение, что «одна из сотрудниц Национального госпиталя Н. сообщила, что в палату отделения неврологии привезли Сапара Исакова». «Около палаты три человека охраны, никого не пускают. Телефоны забирают у входа в отделение. Информация проверяется», — написал пользователь.

По словам Гульнуры Торалиевой, на днях бывший глава кабмина жаловался супруге на проблемы с давлением, она привозила ему лекарства в СИЗО. По предварительным данным, он лежит в Нацгоспитале.

Напомним, Сапар Исаков обвиняется в коррупции при модернизации ТЭЦ, а также реконструкции Исторического музея и ипподрома на Иссык-Куле. Он находится под стражей в СИЗО ГКНБ.
Ссылка:
просмотров: 921
Версия для печати
Материалы по теме
ГКНБ сообщил диагноз Сапара Исакова
Митинг в поддержку Сапара Исакова в Кочкорке завершился принятием резолюции
Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Все работы контролировал аппарат президента
Митингующие в Кочкорке требуют освободить Сапара Исакова
Сторонники Сапара Исакова собираются на митинг в Кочкорке
Суд по ремонту Исторического музея. В чем обвиняют Сапара Исакова
Ремонт Исторического музея. Процесс будет вести судья, посадивший Текебаева
Сапар Исаков рассказал о группе компаний «АКА» и связях Райымбека Матраимова
Супруга Сапара Исакова считает, что ее мужа судят за Райымбека Матраимова
Генеральная прокуратура ответила на обвинения Сапара Исакова
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Бизнес
&laquo;Мама, это&nbsp;я! Срочно вышли денег&raquo; и&nbsp;другие уловки цифровых мошенников «Мама, это я! Срочно вышли денег» и другие уловки цифровых мошенников
Школа &laquo;Газпром&raquo; начнет работу с&nbsp;1&nbsp;сентября Школа «Газпром» начнет работу с 1 сентября
Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития! Акылбек Жамангулов: Нас ждет новый формат развития!
MegaCom: увеличение мощности и&nbsp;емкости сети&nbsp;&mdash; цель &#8470;&nbsp;1! MegaCom: увеличение мощности и емкости сети — цель № 1!