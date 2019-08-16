Дело Атамбаева. Супруга бывшего президента об обысках и аресте банковских счетов

Фото 24.kg. Раиса и Кадырбек Атамбаевы пришли в ГКНБ поддержать Алмазбека Атамбаева

Милиция провела обыск в доме свата бывшего президента Алмазбека Атамбаева — тестя Сейитбека Атамбаева. Об этом журналистам сообщила супруга бывшего главы государства Раиса Атамбаева.

По ее словам, сразу после событий в селе Кой-Таш 10 милиционеров ворвались в дом свата Алмазбека Атамбаева и все перевернули.

«Что там искали, остается только догадываться. Возможно, какие-то средства. Кроме того, опечатан наш дом в госрезиденции «Ала-Арча». Я не могу забрать свои вещи. Этот дом был построен и оборудован на деньги нашей семьи, а не из госбюджета. Возможно, скоро опечатают наш дом в Кой-Таше. То есть, по сути, нас оставят на улице», — сказала Раиса Атамбаева.

Она добавила, что следственные органы также наложили арест на счет в банке, который был открыт еще в 2012 году. Арестован и счет, на который перечислялась зарплата Раисы Атамбаевой.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предпринялиспецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции.