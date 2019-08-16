Сохраним «Слоников». Строительство приостановили, разбираться будет прокуратура

Мэрия Бишкека обратилась в городскую прокуратуру за юридической оценкой действий должностных лиц. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

По его словам, строительство на территории сквера «Слоники» приостановлено.

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«У заказчика отсутствуют необходимые для начала работ разрешительные документы: государственная экспертиза предварительная, проект согласован для дальнейшего проектирования. Работы приостановлены со стороны Госэкотехинспекции и Бишкекглавархитектуры. Мэрия обратилась в прокуратуру», — сообщил он.

Напомним, в марте 2005-го мэрия Бишкека своим постановлением предоставила частному лицу на 49 лет земельный участок площадью 0,3644 гектара на улице Токтоналиева под строительство бизнес-центра, детских и спортивных площадок с обязательным сохранением зеленых насаждений и благоустройства.

Конфликт между местными жителями и строительными компаниями длится уже три года. В 2016 году была первая попытка захвата площадки. В 2017-м по заявлению жителей прокуратура подала иск об отмене постановления об аренде земли. Однако в марте 2019 года дело закрыл межрайонный суд, отказав в отмене. Надзорный орган решение не обжаловал. В начале августа застройщик вновь попытался огородить территорию. Жители снова выступили против.

Муниципалитет неоднократно заявлял, что выступает за сохранение сквера.