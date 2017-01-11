Мэр Бишкека пообещал сохранить «Слоников»

Мэр Бишкека Албек Ибраимов заверил, что на месте «Слоников» не будет стройки. Об этом он заявил сегодня журналистам.

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«Там ничего не будет строиться, потому что нет разрешения», - сказал градоначальник.

Бишкекчане начали сбор подписей в защиту парка «Слоники» на пересечении улиц Токтоналиева и Джаманбаева, где планируют построить жилой дом. Сегодня они вышли на акцию к зданию мэрии.

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По данным Бишкекглавархитектуры, разрешения на строительно-монтажные работы и вырубку деревьев не выдавались. В настоящее время вопрос законности предоставления земельного участка рассматривается в столичной прокуратуре.