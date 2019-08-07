Сохраним «Слоников». В очередной раз на территории сквера хотят построить дом

Строительные компании предпринимают очередную попытку построить дом на территории сквера «Слоники» на улице Токтоналиева. Об этом в социальной сети Facebook сообщил местный житель Адилет Асанкожоев.

По его словам, кроме сквера, на пересечении улиц Токтоналиева и Айни есть еще две детские площадки. Других в районе нет.

«Вот уже несколько лет стройкомпании пытаются отобрать детскую площадку и сквер под строительство многоэтажного дома», — отметил Адилет Асанкожоев.

У компаний есть разрешительные документы, но жители считают, что получены они коррупционным путем.

«В 2016 году была первая попытка захвата нашей площадки, тогда спилили 57 деревьев, а площадку огородили забором. Жителям удалось отстоять ее. В 2017-м по заявлению жителей прокуратура подала иск об отмене постановления об аренде земли. Однако в марте 2019 года дело закрыл межрайонный суд, отказав в отмене. Надзорный орган решение не обжаловал. В начале августа застройщик вновь попытался огородить территорию, установил контейнер прямо на детскую площадку с фигурками животных. Жители вызвали милицию, представителей госструктур, не позволили этому случиться», — написал бишкекчанин.

Жители улицы Токтоналиева также создали петицию, чтобы отстоять сквер «Слоники» и детские площадки.

Напомним, что в марте 2005-го мэрия Бишкека своим постановлением предоставила частному лицу на 49 лет земельный участок площадью 0,3644 гектара на улице Токтоналиева под строительство бизнес-центра, детских и спортивных площадок с обязательным сохранением зеленых насаждений и благоустройства.

Муниципалитет неоднократно заявлял, что выступает за сохранение сквера.