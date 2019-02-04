Стало известно, кто поставит Кыргызстану линейный ускоритель

MN Medical OU поставит линейный ускоритель для Национального центра онкологии и гематологии. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Итоги тендера опубликованы на портале. От MN Medical OU MEDICAL OU ожидается подтверждение. Она готова поставить оборудование за 270 миллионов 653 тысячи 243,3 сома.

Тендер на приобретение оборудования объявил Национальный центр онкологии и гематологии при Министерстве здравоохранения Кыргызстана. На его покупку планировали потратить 352 миллиона 26 тысяч сомов. Это третья попытка купить линейный ускоритель.

Напомним, что компания Centerra Gold выделила $10 миллионов на покупку современного оборудования для онкологического центра.