В некоторых районах Бишкека сегодня нет газа

В некоторых районах Бишкека несколько дней не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:

до 15 августа — на улицах Репина, 153, 151, 149, 147, Хоперской, 63, 63б;

до 16 августа — в районе, ограниченном улицами Турусбекова, Пушкина, Уметалиева, проспектом Чуй, на улице Ахунбаева, 186 (блок В, Г).

Ремонт проводится с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.

Напомним, что газа не будет 15-16 августа в районе, ограниченном улицами Киевской, Тоголока Молдо, Токтогула, Исанова.