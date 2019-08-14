В некоторых районах Бишкека два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека 15-16 августа не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа:

в районе, ограниченном улицами Киевской, Тоголока Молдо, Токтогула, Исанова;

Газа также не будет:

14-15 августа в Канте (улица Гагарина, 13а, 14а, 15а, 19а, 19б);

15 августа — в Токмаке (улицы Татарская, Казахстанская, Береговая, Пролетарская, Интернациональная, Узбекская).

Ремонт проводят с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.