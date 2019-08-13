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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева (78)

Дело Атамбаева. Сын бывшего президента вышел с допроса из МВД

Сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сейитбек вышел с допроса из следственной службы МВД.

Он сообщил, что допрос длился четыре часа.

«Следователи были довольно вежливые, не хамят. Мы не можем сказать ничего о допросе, потому что дали подписку о неразглашении», — сказал Сейитбек Атамбаев.

7 августа спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Она провалилась дважды. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.

8 августа спецоперацию по задержанию бывшего главы государства уже предпринялиспецподразделения МВД. Все дороги в Кой-Таш были перекрыты, связь глушилась, был отключен доступ к Сети. К эпицентру были стянуты по меньшей мере около 3 тысяч сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции удалось форсировать ситуацию — Алмазбек Атамбаев принял решение сдаться. Его увезли в ГСУ ГКНБ на допрос. Он задержан.

На выездном заседании Первомайского районного суда Бишкека Алмазбеку Атамбаеву избрана мера пресечения — содержание под стражей в СИЗО ГКНБ на время следственных мероприятий до 26 августа. 

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях — насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках.
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