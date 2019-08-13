Мэрия Бишкека проверит законность застройки в микрорайоне «Восток-5»

Вице-мэр Азизбек Алымкулов, аким Свердловского района Мурат Осмонов совместно с руководителями городских служб проверили санитарное состояние района. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

Азизбек Алымкулов поручил управлению земельных ресурсов, Бишкекглавархитектуре совместно с МЧС, Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности проверить законность установки павильонов вдоль реки Аламедин по улице Т.Айтматова и школы № 66, а также запретить выдачу разрешительных документов.

Кроме того, необходимо проверить правоустанавливающие документы на строящийся многоэтажный дом по улице Мамбетова и двух других объектов на пересечении Т.Айтматова и Мамбетова.

Ранее читатели жаловались на застройку в микрорайоне «Восток-5». По улице Т.Айтматова загородили участок.