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Общество

Мэрия Бишкека проверит законность застройки в микрорайоне «Восток-5»

Вице-мэр Азизбек Алымкулов, аким Свердловского района Мурат Осмонов совместно с руководителями городских служб проверили санитарное состояние района. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

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Азизбек Алымкулов поручил управлению земельных ресурсов, Бишкекглавархитектуре совместно с МЧС, Государственной инспекцией по экологической и технической безопасности проверить законность установки павильонов вдоль реки Аламедин по улице Т.Айтматова и школы № 66, а также запретить выдачу разрешительных документов.

Кроме того, необходимо проверить правоустанавливающие документы на строящийся многоэтажный дом по улице Мамбетова и двух других объектов на пересечении Т.Айтматова и Мамбетова.

Ранее читатели жаловались на застройку в микрорайоне «Восток-5». По улице Т.Айтматова загородили участок.
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