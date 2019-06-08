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Агент 024

В Бишкеке из-за стройки в микрорайоне «Восток-5» перекрыт тротуар

В Бишкеке из-за стройки в микрорайоне «Восток-5» перекрыт тротуар. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, тротуар по улице Мамбетова недавно отремонтировали. Сейчас он перекрыт из-за стройки.

«Он обвалится, потом снова будут делать. По краю тротуара деревьям места не будет, бетонная стена. Если собираются строить дом, у людей окна будут выходить на дорогу? Как жить им?» — интересуются горожане.

На ограждении развешаны объявления, что тротуар будет доступен для прохода с 7 июля.

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