В Бишкеке на улице Т.Айтматова загородили участок. Что построят, неизвестно

В Бишкеке на улице Т.Айтматова загородили участок. Столичные власти пока не знают, что там построят.

Как рассказали 24.kg в мэрии Бишкека, по улице Т.Айтматова загорожены три участка. Владелец земли — Нурбек Базарбаевич Абдуалиев. С собственником участков связаться не представляется возможным из-за отсутствия контактов.

Общая площадь — 11,5 квадратных метра. Договор купли-продажи подписан 26 февраля.

По словам акима Свердловского района Мурата Осмонова, заграждение появилось за два дня, а найти владельцев не получается.

«Территория находится в частной собственности. Ее несколько раз продавали. Будем выяснять, насколько законна сделка. Если нет, будем судиться. Пока не известно, что там построят», — пояснил он.