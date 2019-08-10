Власти призывают не политизировать ситуацию вокруг «Апрель ТВ»

Департамент информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма КР прокомментировал ситуацию вокруг телеканала «Апрель», работу которого накануне блокировали силовые органы.

Уточняется, что решение принято судебными органами. «Следует отметить, что арест на имущество «Форума» и «Апрель ТВ» наложен не в силу их редакционной политики, контента телеканала или их позиции по отношению к властям. Телеканал был известен позицией, открыто выражавшей критику в отношении государственных органов. За годы деятельности ни разу не был подвергнут притеснениям за свою информационную политику», — говорится в сообщении.

Арест наложен как на телеканал, принадлежащий человеку, который подозревается в совершении тяжких преступлений.

В ведомстве подчеркивают, что «вопрос необходимо рассматривать исключительно в данной плоскости, а не переводить в политическую».

7 августа телеканал «Апрель» отключили из сетки вещания кабельного телевидения «Акнет», а после и из других сетей. Вчера к «Форуму» прибыли сотрудники спецназа, они блокировали работу телеканала и других СМИ, расположенных в этом здании. Представитель СДПК сообщила, что на здание наложен арест.