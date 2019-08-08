Задержание Атамбаева. Число госпитализированных растет

В больницы Бишкека и Чуйскую областную объединенную поступили 43 пострадавших с различными травмами. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.
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По его данным, стационарное лечение получает 41 пострадавший.
«Один пострадавший отправлен на амбулаторное лечение, раненый спецназовец скончался», — отметили в ведомстве.
В Минздраве добавили, что все врачи работают в усиленном режиме, организации здравоохранения полностью обеспечены лекарственными средствами, компонентами крови и изделиями медназначения.