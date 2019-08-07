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Общество

Задержание Алмазбека Атамбаева. Бишкекские больницы готовы принимать раненых

Для приема пострадавших готовы врачи Чуйской областной больницы, Национального госпиталя, Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, лечебные учреждения обеспечены всеми необходимыми лекарственными средствами, препаратами крови и изделиями медназначения.

«Вызов на Станцию скорой помощи Чуйской области поступил в 20.20, на место происшествия выехали пять бригад Чуйской области и дополнительно три бригады из Бишкека», — отметили в ведомстве.

В пресс-центре добавили, что пока нет оперативной информации по числу пострадавших и характеру травм.

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