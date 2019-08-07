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Общество

Скандал в Минсельхозе. Замешаны оба зама главы ведомства

Скандал в Министерстве сельского хозяйства набирает обороты. Выяснилось, что к скандальной истории, когда мелкую чиновницу возвели в ранг заместителя министра, причастны оба зама главы ведомства.

В распоряжении 24.kg оказался еще один документ, на этот раз подписанный заместителем министра сельского хозяйства Жаныбеком Керималиевым.

В письме в секретариат оргкомитета международной выставки Морского Шелкового пути XXI века в Гуандуне замминистра лоббирует интересы Анаркуль Беккулиевой, заведующей отделом продовольственной безопасности.

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Ранее в соцсетях опубликовали справку, подписанную другим заместителем министра сельского хозяйства — Амангелди Исаевым. Сообщалось, что глава ведомства Эркинбек Чодуев «похлопотал за свою фаворитку, дав поручение выдать ей необходимую справку».

Документ готовился для того, чтобы чиновница могла принять участие в международной выставке в Китае. Принимающая сторона готова оплатить перелет, проживание и прочие расходы чиновникам из Кыргызстана, но в ранге не менее чем замминистра. В справке говорится, что «Беккулиева Анаркуль Токтонбековна действительно работает в Министерстве сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации КР. Она занимает должность заведующей отделом продовольственной безопасности (в ранге заместителя министра)».

Отмечается также, что «заверить этот документ гербовой печатью Минсельхоза мог только статс-секретарь ведомства».

Когда письмо стало достоянием общественности и разгорелся скандал, в Министерстве сельского хозяйства создали комиссию по этике. Однако она не заседает, поскольку завотделом Беккулиева срочно ушла в отпуск и ее не могут найти.

Как заявляют в Минсельхозе, сегодня в ведомстве состоится аппаратное совещание по ситуации.
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